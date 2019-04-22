«Челси» — «Бёрнли»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч 35-го тура АПЛ

Телекомментатор Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч «Челси» — «Бёрнли» в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2018/19. Встреча начнётся сегодня, 22 апреля, в 22:00 мск.



Ставка: игроки «Бёрнли» попадут в офсайд минимум 3 раза за 2.00.



«Челси» продолжает борьбу за попадание в первую четверку в турнирной таблице чемпионата по итогам сезона. Маурицио Сарри очень нужны хорошие результаты в свой дебютный сезон качестве главного тренера в Лондоне. Безусловно, «аристократы» будут сильно давить на соперника. Им необходима победа в каждом матче, потому что второй сезон без Лиги чемпионов будет считаться провалом, а через в Лигу Европы еще нужно выиграть, что будет сделать непросто.



«Бёрнли» является самой британской командой из всех участников текущего сезона АПЛ. Этот клуб предпочитает комбинировать, используя дальние передачи и минимум движения мяча. «Бёрнли» часто не дает сопернику нормально играть, да и сам действует осторожно, предпочитая лонгболы. Любопытно, что эта команда является лидером чемпионата по попаданию в офсайд, в среднем попадая вне игры 2,8 раза за матч. Отсюда и мой прогноз. Ставлю на индивидуальный тотал «Бёрнли» больше 2,5 офсайдов», — сказал Шнякин.