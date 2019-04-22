«Наполи» — «Аталанта»: прогноз Юрия Розанова на матч Серии А

Известный телекомментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч 35-го тура серии А «Наполи» — «Аталанта».



Ставка: как минимум 3 мяча в матче за 1.66.



«А вот тут, думаю, верх. По всему. Уже наигрались нулей. И низов. Еврокубков больше нет. Ну а последняя ничья Бергамо — это вообще нечто мистическое-фантастическое. Так что должны быть голы. В любые ворота и в приличных дозах. Сомневаетесь? А в ком тогда можно не сомневаться? Ну разве играть победу хозяев? Кстати, почему нет? Целый ряд проваленных матчей привёл к тому, что «Наполи» дома не против «Юве» дают почти за двойку. По линии играть, конечно, надо», — сказал Розанов.



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