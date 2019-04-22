«Челси» — «Бёрнли»: прогноз Георгия Черданцева на матч 35-го тура АПЛ

Телекомментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч «Челси» — «Бёрнли» в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги сезона-2018/19. Встреча начнётся сегодня, 22 апреля, в 22:00 мск.



Ставка: «Челси» забьёт как минимум 3 гола за 2.07.



«Бёрнли» выиграл три матча подряд и сохранил прописку в АПЛ, турнирная мотивация отсутствует. Это значит, что можно играть в футбол, то есть забивать и пропускать, примерно как «Славия». На последних выездах к топ-клубам «Бёрнли» пропускал четыре, пять и два мяча. Так что в этом матче, думаю, гостям будет сложно отделаться минимальным количеством пропущенных мячей. «Челси» пусть играет и нестабильно, но атака у этой команды работает исправно, тем более что нужны очки», — сказал Черданцев.