Ninjas in Pyjamas — Gambit Esports: прогноз на киберспортивный матч по Dota 2

Завтра, 23 апреля, состоится киберспортивный матч OGA Dota PIT Minor 2019 между командами Ninjas in Pyjamas и Gambit Esports.



Ставка: победа Gambit Esports за 2.28.



В этом противостоянии букмекеры считают фаворитом европейцев. Действительно, на The Kuala Lumpur Major Ninjas in Pyjamas заняли четвёртое место. Но тогда многие команды только раскачивались, поэтому судить только по этому результату силу пятёрки не стоит. На The Bucharest Minor парни заняли четвёртое место, а на DreamLeague Season 11 только 9-11-е место.



Gambit Esports уже имеют довольно серьёзный опыт игры на майнорах. На The Bucharest Minor команда Артёма “Fng” Баршака заняла второе место, на следующем майноре StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor российский коллектив также забрал серебро. Да и если взять личные встречи, то стоит вспомнить финальный матч WePlay! Dota 2 Valentine Madness, в котором “гамбиты” разнесли Ninjas in Pyjamas.



Прогноз — победа Gambit Esports. Эти команды равны, а такой низкий коэффициент на Ninjas in Pyjamas основан на медийке коллектива.