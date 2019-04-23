«Алавес» — «Барселона»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры

Экс-футболист, действующий главный тренер клуба «Зенит-2» Владислав Радимов дал прогноз на матч испанской Примеры сезона-2018/19 «Алавес» – «Барселона». Встреча пройдёт сегодня, 23 апреля, на стадионе «Мендисорроса».



Ставка: победа «Алавеса» с форой (+1) за 1.94.



«Барселона» – без пяти минут чемпион, а «Алавес» борется за еврокубковую зону, поэтому, мне кажется, будет интересная игра. Многое будет зависеть от того, какая будет ротация в составе «Барселоны». В прошлом матче Месси играл, перед этим не играл. Хорошая ставка на этот матч – «Алавес» с форой (+1). «Барселона» не станет форсировать события, будет экономить силы, поскольку впереди – важные матчи в Лиге чемпионов. Отнять чемпионство у «Барсы» объективно невозможно. «Алавес» будет стараться воспользоваться шансом, чтобы попасть в зону Лиги Европы. Я думаю, в матче будет не менее трех голов. «Барса» будет спокойно играть, и моменты у неё будут, ну и у ворот каталонцев в каждом матче возникают голевые моменты», — сказал Радимов.



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