«Тоттенхэм» — «Брайтон»: прогноз Александра Шмурнова на матч чемпионата Англии

Телекомментатор Александр Шмурнов дал прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча состоится сегодня, 23 апреля, и начнётся в 21:45 мск.



Ставка: «Тоттенхэм Хотспур» забьёт как минимум 2 гола за 1.45.



«Игра у лондонцев наладилась, и даже в проигранном с минимальным счётом матче лидеру было несколько отличных шансов, прежде всего у Сона. Кореец вообще в любой момент готов подхватить лидерское знамя, если из строя выбывает Кейн или, допустим, Деле Алли. Да и Лукас Моура хорош именно на подхвате. В общем, сомневаться в нападающих «Тоттенхэма» не будем и уверенно сыграем индивидуальный тотал лондонцев. Да и победу через фору тоже стоит взять, хотя тут лучше играть более осторожно», — сказал Шмурнов.