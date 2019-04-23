Победа «Арсенала» над «Наполи» в ЛЕ принесла клиенту букмекера 2,9 млн рублей

Клиент БК «Фонбет» поставил 600 тыс. рублей на победу лондонского «Арсенала» над итальянским «Наполи» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Коэффициент пари составил 4.80.



В первом матче на своём поле англичане выиграли со счётом 2:0, но в ответной встрече, по оценкам экспертов, фаворитами были итальянцы.



Однако в реальности «Арсенал» сыграл лучше «Наполи» и во втором матче. Англичанам удалось победить, единственный гол на 36-й минуте встречи забил Александр Ляказетт.



Таким образом, ставка игрока оказалась удачной. На выплату он получил 2 880 000 рублей.



Ранее исторический камбэк «Лос-Анджелес Клипперс» в матче плей-офф НБА против «Голден Стейт Уорриорз» принёс клиенту букмекера 960 тыс. рублей.