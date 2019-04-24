«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Арсенал». Встреча состоится сегодня, 24 апреля, в 21:45 мск.



Ставка: тотал меньше 2,5 мяча за 2.06.



«Между прочим, «волки» никогда не выигрывали у «Арсенала» в Премьер–лиге – две ничьи и семь поражений в девяти матчах. «Арсенал» в прошлом туре проиграл «Кристал Пэлас» и право на ошибку потерял.



«Волки» не смогли победить «Брайтон» в выходные, им тоже не помешает исправиться. Статистика говорит, что хозяева лучше играют против шести лучших клубов АПЛ, чем против шести худших. Кроме того, они не пропустили в трех последних домашних играх из пяти. Не ожидаю увидеть в этом матче много голов, возьму низ», — сказал Оуэн.