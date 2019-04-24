«Ростов» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч 25-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз и ставку на матч «Ростов» — «Локомотив» в 25-м туре РПЛ сезона-2018/19.



Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча за 1.97.

«Совсем недавно эти команды играли в полуфинале Кубка России. Первый матч был в Москве и завершился со счётом 2:2. Ответная игра пройдёт в середине мая. Сейчас чемпионат. Здесь свои расклады, свои нюансы. «Локомотив», сыграв вничью с ЦСКА, упустил «Зенит» на 8 очков. Приоритетная задача для «Локо» — не упустить второе место, дающее прямую путёвку в Лигу чемпионов.



В последний раз «Локомотив» проигрывал ещё в 2018 году — московскому «Спартаку». Сейчас видно, что «Локомотив» в хорошей форме, в хорошем функциональном состоянии. «Ростов» тоже, в принципе, хорош. 0:3 в Оренбурге было не по игре.



«Ростов» дома при своих болельщиках играет ярко. Но «Локомотив» не «Спартак». Вряд ли он позволит «Ростову» делать с собой то, что тот делал с красно-белыми. Мой прогноз, учитывая нынешнюю форму «Локомотива» и умение Сёмина правильно подводить команду к таким матчам, «Локомотив» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча» за классный коэффициент 1,97. Вполне допускаю 1:1 или 1:0 в пользу «Локомотива».