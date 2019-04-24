«Зенит» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч 25-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз и ставку на матч РПЛ 25-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо».

Ставка: в матче будет 2-3 гола за 1.90.

«Московские динамовцы после долгожданного успеха ушли из зоны стыковых матчей. Хоть игра и была не самой удачной, но результат хороший — победа над прямым конкурентом. Теперь у «Динамо» гостевой матч с «Зенитом».



«Зенит» показал выдающийся футбол в матче с «Краснодаром». Огненная была игра, с классной развязкой, драматичной. Ну и вообще «Зенит» показал такой футбол, который принято называть чемпионским. Это было круто. После таких матчей легче восстанавливаться и проще настраиваться. С другой стороны, ты слишком много эмоций выплеснул, хватит ли их на следующий матч — большой вопрос.



Динамовцы очень мало пропускают. Они третья команда по пропущенным мячам, уступая только ЦСКА и «Ростову». Забить много этому «Динамо» вряд ли получится. Повторюсь, в таких матчах порой не хорошее качество игры важно, а результат.



Для этого матча самая подходящая ставка «2-3 гола во встрече» за 1,9. Думаю, либо 2:0, либо 2:1 «Зенит» победит. Разгрома быть не должно. Может быть и 1:0 в пользу «Зенита», но всё-таки у «Динамо» сверхмотивация. Марков против «Зенита» всегда играет с настроем. Есть Луценко. У «Динамо» вообще неплохая атака, могут забить. Можно было бы ещё рассмотреть «победу «Зенита» ровно в 1 мяч».