«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: котировки на матч 31-го тура АПЛ

В перенесённом матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити». Встреча начнётся сегодня, 24 апреля, в 22:00 мск.



По оценке букмекеров, больше шансов победить у команда Пепа Гвардиолы: поставить на её победу можно с коэффициентом 1.45. Это примерно 66% вероятности. Сделать ставку на «МЮ» можно за 6.80 (14%). На ничейный исход предлагается коэффициент 4.70 (20%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.57. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 2.40. Вероятность того, что забить смогут и те, и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.72. За 2.00 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — 2:0 в пользу «Манчестер Сити» (коэффициент 8.00).



«Манчестер Сити» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 86 очков. У «МЮ» 64 очка и 6-я строчка.



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