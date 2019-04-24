«Зенит» — «Динамо»: аналитики оценили шансы команд в матче 25-го тура РПЛ

Букмекеры назвали фаворита матча 25-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо». Встреча состоится сегодня, 24 апреля, начало — в 21:00 мск.



Вероятность победы хозяев поля оценили коэффициентом 1.53. Это соответствует вероятности 62%. Поставить на успех динамовцев можно с коэффициентом 6.50 (23%). Сделать ставку на ничью можно за 4.10 (15%).



Ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.05, на ТМ 2,5 гола — за 1.77. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.10. За 1.65 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — победа питерцев со счётом 1:0 (коэффициент 6.00).



«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 51 очко. «Динамо» (28) — на 12-м месте.



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