«Атлетико» — «Валенсия»: котировки на матч 34-го тура Примеры

Букмекеры назвали фаворита матча 34-го тура Примеры «Атлетико» — «Валенсия». Встреча состоится сегодня, 24 апреля, начало — в 20:30 мск.



Шансы команды Диего Симеоне выиграть аналитики оценили коэффициентом 1.80. Это соответствует вероятности 53%. Поставить на успех «Валенсии» можно с коэффициентом 4.90 (19%). Сделать ставку на ничью можно за 3.40 (28%).



Ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.25, на ТМ 2,5 гола — за 1.65. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.05. За 1.68 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — победа хозяев поля со счётом 1:0 (коэффициент 6.00).



«Атлетико» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 68 очков. «Валенсия» (52) — на 5-м месте.



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