«Вердер» — «Бавария»: эксперты назвали фаворита матча 1/2 финала Кубка Германии

Букмекеры назвали фаворита полуфинального матча Кубка Германии «Вердер» — «Бавария». Встреча состоится сегодня, 24 апреля, начало — в 21:45 мск.



Вероятность победы гостей в основное время матча эксперты оценили коэффициентом 1.32. Это соответствует вероятности 72%. Поставить на успех «Вердера» можно с коэффициентом 8.50 (11%). Сделать ставку на ничью можно за 5.50 (17%).



Сделать ставку на то, что в финал выйдет «Бавария», можно за 1.16 (84%). Поставить на хозяев можно с коэффициентом 5.30 (16%)



Ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.37, на ТМ 2,5 гола — за 2.85. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.70. За 2.02 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — победа гостей со счётом 2:0 (коэффициент 8.50).



В финале победитель этого противостояния сыграет с «РБ Лейпциг», который обыграл в своём полуфинале «Гамбург» со счётом 3:1.