«Зенит» — «Динамо»: прогноз Алексея Андронова на матч РПЛ

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Зенит» — «Динамо» в 25-м туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится в среду, 24 апреля, на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.



Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.95.



«Я думаю, что, несмотря на энергозатратность матча, который провел «Зенит» в Краснодаре, положительный импульс для него перевесит все остальное. Он понимает, что вышел на финишную прямую чемпионской гонки. У него большой отрыв. Но это, мне кажется, не должно ее расслаблять. Это, наоборот, должно мотивировать на решение всех вопросов. Нужно поставить точку в истории о чемпионе России 2019 года.



Не думаю, что «Динамо» сможет конкурировать с «Зенитом» в данном случае, даже несмотря на все возможные потери у Санкт-Петербурга. У него есть все возможности выставить состав сильнее.



Я в этой ситуации смотрю в сторону «Зенита». Его победа с форой (-1) и коэффициентом 1,95 — это то, что нужно для данной встречи», — сказал Андронов.

