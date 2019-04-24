«Милан» — «Лацио»: котировки на матч 1/2 финала Кубка Италии

Букмекеры назвали фаворита ответного полуфинального матча Кубка Италии «Милан» — «Лацио». Встреча состоится сегодня, 24 апреля, начало — в 21:45 мск.



Шансы хозяев победить в основное время матча эксперты оценили коэффициентом 2.65. Это соответствует вероятности 36%. Поставить на успех «Лацио» можно с коэффициентом 2.85 (34%). Сделать ставку на ничью можно за 3.20 (30%).



Сделать ставку на то, что в финал выйдет «Лацио», можно за 1.67 (55%). Поставить на хозяев можно с коэффициентом 2.20 (45%)



Ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.25, на ТМ 2,5 гола — за 1.65. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.90. За 1.80 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — ничья 1:1 (коэффициент 6.00).



В первом матче команды сыграли вничью — 0:0. В финале победитель этого противостояния сыграет с сильнейшим в паре «Фиорентина» — «Аталанта».