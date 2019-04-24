«Ахмат» — «Краснодар»: прогноз Анатолия Бышовца на матч 25-го тура РПЛ

Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 25-го тура сезона-2018/19 «Ахмат» — «Краснодар».



Ставка: победа «Краснодара» за 2.15.



«У «Краснодара» хорошие шансы добиться победы. Я думаю, что это вполне реально. Если и не первое место, то во всяком случае можно бороться за Лигу чемпионов, за второе место. И у «Краснодара», мне кажется, хорошие шансы этого достичь.



Ну и в Грозном, я думаю, ничего не помешает команде Мусаева добиться победы. Посмотрите, как уверенно там выигрывали «Спартак», «Локомотив». А «Краснодар» ничем не хуже московских клубов, если даже не лучше. Победа «Краснодара», — сказал Бышовец.



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