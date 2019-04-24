ЦСКА – «Анжи»: прогноз Евгения Ловчева на матч 25-го тура РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч ЦСКА – «Анжи» в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. Игра состоится сегодня, 24 апреля, и начнётся в 19:30 мск.



Ставка: победа ЦСКА как минимум в 3 мяча за 1.45.



«Исхожу из того, что «Анжи», когда пропускает первый гол, практически перестаёт играть. Что касается ЦСКА, то посмотрите интервью с их главным тренером Виктором Гончаренко. Это серьёзный мужик, который жёстко ведёт себя по отношению к футболистам. Он знает своё дело. Думаю, что вот эти провалы ЦСКА последние приведут к жёсткому разговору внутри команды. Мне представляется, что в этом матче «армейцы» не дадут шанса своему сопернику», — сказал Ловчев.



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