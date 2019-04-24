«Вердер» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Германии

Популярный комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Вердер» — «Бавария» в полуфинале Кубка Германии сезона-2018/19. Встреча состоится сегодня, 24 апреля, на стадионе «Везерштадион» в Бремене.

Ставка: победа «Баварии» и как минимум 4 мяча в матче за 2.15.



«Только что команды играли в чемпионате и мы говорили, что там нужно ждать большого количества забитых мячей. В итоге ничего подобного не случилось. Но та игра проходила в Мюнхене.



Сейчас совершенно другой турнир. И матч в Бремене. В формате одного матча «Вердер» не будет закрываться, как мне кажется. Конечно, у бременцев почти получилось сыграть с «Баварией» 0:0 на выезде. Но это будет совершенно другая игра.



Снова надо ставить на забитые мячи. Мой вариант — «победа «Баварии» и тотал больше 3,5 мяча» с коэффициентом 2,15. Возможно, кому-то больше понравится победа «Баварии» с форой (-1,5) за 1,85. Но в любом случае, я думаю, у «Вердера» шансов нет. А «Бавария» сделает выводы из матча в чемпионате. Повторения истории не будет», — сказал Андронов.