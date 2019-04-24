«Ман Юнайтед» — «Ман Сити»: бонус от букмекера за верный прогноз на матч

В перенесённом матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет своих заклятых врагов из «Манчестер Сити». По прогнозам букмекеров, больше шансов победить у команды Пепа Гвардиолы: поставить на её победу можно с коэффициентом 1.45. Это примерно 66% вероятности. Сделать ставку на «МЮ» можно за 6.80 (14%). На ничейный исход предлагается коэффициент 4.70 (20%).



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«Ман Сити» идёт на втором месте в турнирной таблице, набрав 86 очков. У «МЮ» 64 очка и шестое место. Матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» начнётся сегодня, 24 апреля, в 22:00 мск.