«Зенит» – «Динамо»: прогноз Валерия Непомнящего на РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 25-го тура РПЛ «Зенит» – «Динамо».



Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 1.90.



«Зенит» в матче против «Краснодара» наконец показал игру, которой от него так долго ждали, особенно в первом тайме. На кураже после такой победы «Зенит» будет играть легко и раскрепощенно. Отрыв от преследователей увеличился, и к матчу команда Семака подойдет более спокойно. Также хорошей мотивацией для «Зенита» будет то, что в первом круге он проиграл динамовцам. Почему игра не получалась у «Зенита»? Потому что команда была зажата, напряжена, и теперь это должно измениться. «Динамо» тоже подходит к этому матче после победы и в хорошем настроении. У динамовцев неплохо организована игра. В защите, средней фазе атаки и на флангах все хорошо, но есть проблема с реализацией моментов. Есть вполне квалифицированные игроки, но чего-то не хватает. А у «Зенита» в последнее время наладилась игра в обороне. Интересная игра будет, думаю, что «Зенит» выиграет в этом матче, а «Динамо» не сможет забить», — сказал Непомнящий.

