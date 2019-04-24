«Милан» — «Лацио»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Кубка Италии

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии сезона-2018/19 «Милан» — «Лацио».



Ставка: тотал меньше 2,5 мяча за 1.65.



«Второй полуфинальный матч Кубка Италии. Первый закончился 0:0. Поэтому именно в этом матче решится, кто выйдет в финал. Шансы примерно равны.



«Милан» играет дома, но он, как, впрочем, и «Лацио», сейчас не в очень хорошей форме. И меня это пугает, потому что обе команды были претендентами на места в Лиге чемпионов, но четвёртое место от них ускользает. Поэтому Кубок — это возможность скрасить концовку сезона.



Но, думаю, игра будет нервная, жёсткая, я бы даже сказал, жестокая. Ставлю на ТМ (2,5). Все увлекутся борьбой, а не футболом», — сказал Нобель Арустамян.



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«Милан» — «Лацио». Прогноз: первый тайм получится вязким Первый матч полуфинала Кубка Италии завершился нулевой ничьей.