«Ман Юнайтед» — «Ман Сити»: прогноз Георгия Черданцева на матч 31-го тура АПЛ

Известный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 31-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Встреча начнётся в 22:00 мск сегодня, 24 апреля.



Ставка: «МЮ» не проиграет за 2.83.



«Тут нужно изучать календарь. У «Сити» три выезда из четырёх оставшихся матчей, любая потеря очков на одном из этих выездов может сделать чемпионом «Ливерпуль». Слышал версию, что «МЮ» не будет выкладываться в дерби, чтобы не помогать «скаузерам» из соседнего города. Но тут дело такое, что помогать команде из своего города ещё хуже, тем более после позорных 0:4 с завершившим сезон «Эвертоном». Считаю, что, если Сульшер проиграет и этот матч, ему нужно добровольно подать в отставку. Кроме того помимо дерби, которое проигрывать дома неприлично, «МЮ» нужны очки, чтобы финишировать в четвёрке, а впереди матч с также нуждающимся в очках «Челси», а в последнем туре «Кардифф», которому, возможно, ещё нужны будут очки для спасения от вылета. Короче говоря, если при всех этих обстоятельствах «МЮ» проиграет, то Сульшер во главе команды — это очередной провал. Судя по линии, «МЮ» — это какой-то «Хаддерсфилд». Нужно рисковать», — сказал Черданцев.



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