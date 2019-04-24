«Атлетико» – «Валенсия»: прогноз Юрия Розанова на матч Примеры

Известный телекомментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч 34-го тура испанской Примеры сезона-2018/19 «Атлетико Мадрид» – «Валенсия». Встреча пройдёт сегодня, 24 апреля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.



Ставка: меньше 3 голов в матче за 1.63.



«Стандартный домашний матч «Атлетико» ждёт нас, скорее всего. Один гол после перерыва. Возможно, ещё один до. «Валенсии» очки куда нужнее, чем хозяевам. Но мне всё равно не верится, что вот им надо, вот они пойдут и возьмут то, что им надо. «Атлетико» не был бы тогда таким. Потому — низ, конечно. И почти наверняка забьёт только одна из команд», — сказал Розанов.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»