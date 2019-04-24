«Милан» — «Лацио»: прогноз Юрия Розанова на матч Кубка Италии

Известный телекомментатор Юрий Розанов дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии сезона-2018/19 «Милан» — «Лацио». Встреча на стадионе «Сан Сиро» начнётся сегодня, 24 апреля, в 21:45 мск. В первом матче команды сыграли вничью — 0:0.



Ставка: ничья за 3.18.



«Лацио», судя по всему, доигрывает чемпионат вполноги. Но к кубку это не имеет отношения. Там будет рубка. А еще, по-моему, низ. И, очень похоже, ничья. Во всяком случае, с предложенным букмемерами почти бухгалтерским равенством линий я согласен. Ну, может, чуток в адрес «Милана», — сказал Юрий Розанов.



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