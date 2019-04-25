«Арсенал» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч 25-го тура РПЛ

Известный телекомментатор Константин Генич сделал прогноз и ставку на матч РПЛ 25-го тура РПЛ «Арсенал» — «Спартак».



Ставка: обе забьют за 1.90.



«Олег Кононов против своей бывшей команды. Достаточно много пересечений между этими командами. «Арсенал» сейчас в большом порядке. Никому этой весной не проигрывал, если мы говорим про чемпионат. В Кубке России только уступили в первом матче «Уралу». Играющая команда у Черевченко. Играют сами и дают играть сопернику, хотя при этом пропустили весной только от «Уфы» в последнем матче. Очень хорошая, быстрая группа атаки у туляков.



Приезд «Спартака» — это всегда ажиотаж, возможно, даже аншлаг, хотя будний день. Должна получиться хорошая игра. Против «Арсенала» была последняя игра у Массимо Карреры. После неё вскоре Кононов возглавил «Спартак».



Здесь должны быть голы, причём и в ту, и в другую сторону. Конечно, «Спартак» не очень убедительно выглядел с «Енисеем». Но здесь и статус соперника, и чуть-чуть подавленное состояние. Но «Спартак» выиграл, сейчас полегче будет, позитивный настрой должен быть.



Повторюсь, «Арсенал» играет сам, даёт играть соперникам. Вопрос исключительно в реализации. Если у «Спартака» всё будет нормально, он забьёт. «Арсенал» тоже должен организовать гол в ворота не самой организованной обороны «Спартака».

«Арсенал» — «Спартак». Прогноз: красно-белые обложат штрафную туляков У «канониров» ни одного поражения в семи весенних турах российской Премьер-Лиги.