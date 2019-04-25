«Хетафе» — «Реал Мадрид»: котировки на матч 34-го тура Примеры

Букмекеры назвали фаворита матча 34-го тура Примеры «Хетафе» — «Реал Мадрид». Встреча состоится сегодня, 25 апреля, начало — в 22:30 мск.



Шансы команды Зинедина Зидана выиграть аналитики оценили коэффициентом 2.00. Это соответствует вероятности 48%. Поставить на успех «Хетафе» можно с коэффициентом 3.90 (23%). Сделать ставку на ничью можно за 3.70 (25%).



Ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.77, на ТМ 2,5 гола — за 2.05. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.65. За 2.10 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — ничья 1:1 (коэффициент 7.00).



«Реал» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 64 очка. «Хетафе» (54) — на 4-м месте.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»