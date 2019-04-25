«Севилья» – «Райо Вальекано»: букмекеры назвали фаворита матча Примеры

Букмекеры назвали фаворита матча 34-го тура Примеры «Севилья» – «Райо Вальекано». Встреча состоится сегодня, 25 апреля, начало — в 20:30 мск.



Шансы хозяев поля выиграть аналитики оценили коэффициентом 1.28. Это соответствует вероятности 73%. Поставить на успех «Райо» можно с коэффициентом 9.00 (11%). Сделать ставку на ничью можно за 6.00 (16%).



Ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.37, на ТМ 2,5 гола — за 2.85. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.70. За 2.02 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — победа «Севильи» со счётом 2:0 (коэффициент 8.50).



«Севилья» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 52 очка. «Райо» (28) — на последнем, 20-м месте.



Готовы обсуждать свои ставки, узнавать о прогнозах наших журналистов? Вступайте и участвуйте в жизни группы «Чемпионат.Ставки» в «ВК»