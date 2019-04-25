«Аталанта» — «Фиорентина»: котировки на матч 1/2 финала Кубка Италии

Букмекеры назвали фаворита ответного полуфинального матча Кубка Италии «Аталанта» — «Фиорентина». Встреча состоится сегодня, 25 апреля, начало — в 21:45 мск.



Шансы хозяев победить в основное время матча эксперты оценили коэффициентом 1.72. Это соответствует вероятности 55%. Поставить на успех «Фиорентины» можно с коэффициентом 4.70 (20%). Сделать ставку на ничью можно за 3.80 (25%).



Сделать ставку на то, что в финал выйдет «Аталанта», можно за 1.25 (76%). Поставить на гостей можно с коэффициентом 4.00 (24%)



Ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.67, на ТМ 2,5 гола — за 2.20. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.65. За 2.10 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — ничья 1:1 (коэффициент 7.00).



В первом матче команды сыграли вничью — 3:3. В финале победитель этого противостояния сыграет с «Лацио».