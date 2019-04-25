Букмекеры обрушили коэффициент на чемпионство «Ман Сити» в АПЛ

В перенесённом матче 31-го тура АПЛ «Манчестер Сити» победил «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0 и вернулся на 1-е место в турнирной таблице. Команда Пепа Гвардиолы на очко опережает идущий вторым «Ливерпуль».



Букмекеры резко понизили коэффициент на чемпионство «Ман Сити». Сейчас поставить на этот исход можно с коэффициентом 1.25, это примерно 76% вероятности. Перед матчем с «МЮ» сделать ставку на победу «горожан» в АПЛ можно было за 1.62.



Сделать ставку на успех «Ливерпуля» можно за 4.00 (24%). До матча «МЮ» — «Ман Сити» букмекеры оценивали шансы команды Юргена Клоппа коэффициентом 2.30.



До конца чемпионата Англии осталось три тура. «Манчестер Сити» сыграет в них с «Бёрнли», «Лестером» и «Брайтоном». «Ливерпулю» предстоит в оставшихся матчах помериться силой с «Хаддерсфилдом», «Ньюкаслом» и «Вулверхэмптоном».