«Арсенал» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на матч 25-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Арсенал» — «Спартак» в 25-м туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится в четверг, 25 апреля, на стадионе «Арсенал» в Туле.



Ставка: «Арсенал» не проиграет и меньше 3 голов в матче за 2.25.



«На мой взгляд, сейчас «Арсенал» не хуже по качеству игры, чем «Спартак». Я видел команды вблизи. Тула просто сильнее. Да, у «Спартака» есть футболисты, которые классом выше, чем у Тулы. Но в плане командного футбола «Арсенал» интереснее.



К тому же у «Спартака» сейчас потери. Состояние Зе Луиша вызывает вопросы. А еще не будет в этом матче Луиса Адриано и Рассказова. То есть с атакой уже видны проблемы.



«Арсенал» наверняка отдаст инициативу и будет выбегать в контратаку. А у него есть быстрые футболисты, способные создать проблемы обороне «Спартака». Это Джорджевич, это Кангва, Ткачев, Горбатенко. При этом «Арсенал» этой весной очень мало пропускает. Забить ему тяжело.



Думаю, что как минимум «Арсенал» не проиграет. Не думаю, что для «Спартака» этот матч получится комфортным. Возьму ставочку «Арсенал» не проиграет и тотал меньше 2,5 мяча», — сказал Титов.

