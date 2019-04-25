«Крылья Советов» – «Урал»: прогноз Евгения Ловчева на матч 25-го тура РПЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Крылья Советов» – «Урал» в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. Игра состоится 25 апреля и начнётся в 18:30 мск.



Ставка: победа «Крыльев Советов» за 2.20.



«Конечно, могут возникнуть сомнения относительно гола «Урала». Но мне представляется, что «Крылья Советов», которые в прошлом туре уступили «Динамо» и опустились в зону переходных матчей, сделают всё, чтобы успешно провести этот матч. Самарцы будут максимально нацелены на ворота соперника. А то, что атака у «Крыльев» с приходом Джано и Самедова стала мощнее, – это вне всякого сомнения. Неслучайно после зимней паузы волжане очень успешно играли в нападении. В общем, думаю, что «Крылья» окажутся сильнее в этой игре», — сказал Ловчев.