«Хетафе» — «Реал Мадрид»: прогноз «Чемпионата» на матч Примеры

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 34-го тура чемпионата Испании сезона-2018/19 «Хетафе» — «Реал Мадрид».



Ставка: «Реал» подаст как минимум 5 угловых за 1.73.



«Непосредственно с качеством игры у «Королевского клуба» по-прежнему имеются ощутимые проблемы. Кроме того после возвращения Зинедина Зидана результаты в порядке лишь на своём поле: дома три победы в трёх матчах и восемь голов, на выезде ничья да поражение при двух забитых мячах.



Это важно ещё и потому, что «Хетафе» в родных стенах хорош: 10 побед в 16 встречах при разнице голов 24-11. В семи последних домашних матчах синие и вовсе одержали шесть побед. Если «Реал» выйдет катать вату и будет плохо переходить из атаки в оборону, у него возникнет много проблем.



«Сливочные» пропускали в четырёх поединках при Зидане из пяти, да и у «Атлетика» была парочка хороших возможностей. А сам «Хетафе» забивал мадридцам в пяти из шести предыдущих очных встреч. На фоне такой статистики варианты «обе забьют» за 1.72 и даже ИТБ 1 гола «Хетафе» за 1.95 заслуживают изучения.



Ставки на результат опасны из-за непонятного состояния гостей. «Реал» отстаёт от «Атлетико» на четыре ока и может включиться, если «матрасники» днём ранее не сумеют победить «Валенсию». В остальном «Королевский клуб» испытывает явные проблемы с мотивацией и сильно зависит от настроения.



Проверим ИТБ 4,5 углового «Реала» за 1.73. Хозяева редко играют первым номером даже с середняками, так что владение должно остаться за Мадридом, который любит подачи с флангов и прострелы. Норма команды на выезде — 4,94 корнера».

«Хетафе» — «Реал Мадрид». Прогноз: команда-сенсация пробьёт Кейлора Наваса «Хетафе» забивал мадридцам в пяти из шести предыдущих очных встреч.