«Ливерпуль» — «Хаддерсфилд Таун»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн дал прогноз на матч 36-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Хаддерсфилд Таун». Встреча состоится сегодня, 26 апреля, начало — в 22:00 мск.



Ставка: тотал больше 4,5 мяча за 2.33.



«Ну, «Хаддерсфилд» ни разу не забил в своих последних восьми встречах против «Ливерпуля» во всех соревнованиях, и мне трудно поверить, что ему удастся помешать «Ливерпулю» вернуться на первое место в АПЛ.

Красные выиграли уже шесть матчей АПЛ подряд и непобедимы в своих последних 38 домашних играх чемпионата Англии. «Хаддерсфилд», в свою очередь, проиграл пять выездных встреч против других клубов «большой шестёрки» с общим счётом 2:19. «Ливерпуль» забьёт много голов и победит», — сказал Оуэн.