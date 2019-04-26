«Бордо» — «Лион»: эксперты назвали фаворита матча 34-го тура Лиги 1

В матче 34-го тура французской Лиги 1 сыграют «Бордо» и «Лион». Встреча начнётся сегодня, 26 апреля, в 21:45 мск.



Шансы гостей победить аналитики оценили коэффициентом 1.07. Это примерно 56% вероятности. Сделать ставку на «Бордо» можно за 4.70 (20%). На ничейный исход предлагается коэффициент 4.00 (24%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.70. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 2.15. Вероятность того, что забить смогут и те, и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.70. За 2.02 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — ничья 1:1 (коэффициент 7.50).



«Лион» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 59 очков. У «Бордо» 38 очков и 14-я строчка.