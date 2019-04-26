«Ливерпуль» — «Хаддерсфилд»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Хаддерсфилд» в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2018/19. Встреча начнётся сегодня, 26 апреля, в 22:00 мск.



Ставка: победа «Ливерпуля» с разницей как минимум в 4 мяча за 2.36.



«Силы соперников слишком неравны, ведь команды преследуют абсолютно разные задачи. «Хаддерсфилд» уже досрочно вылетел из элиты английского футбола и следующий сезон проведёт в Чемпионшипе. «Терьеры» в прошлом сезоне сумели набрать 37 очков и сохранить прописку в АПЛ, но сейчас на их счету всего 14 результативных баллов, а это, согласитесь, полнейшее безобразие.



«Ливерпуль» видится явным фаворитом. Команде Юргена Клоппа нужно побеждать абсолютно в каждом матче, ведь гонка за чемпионством с «Манчестер Сити» выходит на финишную прямую. Уверен, что мерсисайдцы не испытают особых проблем в грядущем матче. Однако красным нужно побеждать крупно, ведь у «Манчестер Сити» лучшая разница забитых и пропущенных голов. Поэтому Клопп кинет в бой всех лучших. Ожидаю разгрома гостей и ставлю на победу «Ливерпуля» с форой (-3,5)», — сказал Елагин.