«Ливерпуль» — «Хаддерсфилд»: прогноз Юрия Розанова на матч 36-го тура АПЛ

Известный комментатор Юрий Розанов дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Хаддерсфилд» в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги сезона-2018/19. Встреча начнётся сегодня, 26 апреля, в 22:00 мск.



Ставка: 5 или больше голов в матче за 1.80.



«Накануне полуфинала в Барселоне я вполне допускаю серьёзную ротацию: вряд ли обречённый «Хаддерсфилд» сможет дать бой. Но вот матч весёлый вполне может получиться. В первую очередь силами хозяев. Но и «Хаддерсфилд» я бы не назвал командой закрытой. Потому предпочту сыграть верх по двум номинациям. По хозяевам и общий. Общий кажется мне чуть более надежным», — сказал Розанов.



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