«Интер» — «Ювентус»: прогноз Александра Шмурнова на матч чемпионата Италии

Известный телекомментатор Александр Шмурнов дал прогноз на матч 34-го тура Серии А «Интер М» — «Ювентус».



Ставка: обе команды забьют за 1.95



“Ювентус” не собирается играть в классическом матче с “Интером” неосновным составом. Туринцы не станут сдавать концовку чемпионата. Итальянские газеты лучше всех знают, кто появится на поле, и они прогнозируют появление и Криштиану Роналду, и ряда других основных футболистов туринцев.



Конечно, победа нужнее “Интеру”. Миланцы продолжают борьбу за медали Серии А и место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Не так давно вернувшийся в состав на постоянной основе лидер команды, аргентинский форвард Мауро Икарди. Безусловно, этот факт, как и фактор домашнего поля, придаст “Интеру” дополнительные силы и мотивацию.



“Ювентус” уже всё давно для себя решил в текущем сезоне. Очередной чемпионский титул в Серии А уже официально в кармане, а борьба в Лиге чемпионов и Кубке Италии прекращена. Думаю, туринцы вполне могут сыграть в своё удовольствие и порадовать зрителей. Поэтому жду более открытую игру и ставлю на «обе забьют».

«Интер» — «Ювентус». Прогноз: туринцы подложат свинью заклятому сопернику «Юве» в последних четырёх матчах с «нерадзурри» одержал три победы и один раз сыграл вничью.