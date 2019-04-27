«Барселона» — «Леванте»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата Испании

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Леванте». Встреча состоится 27 апреля, начало — в 21:45 мск.



Ставка: обе забьют за 1.79.



«На текущем отрезке чемпионата Испании нам важно сразу несколько факторов. Во-первых, важно уже имеющееся турнирное положение. Кто-то уже обеспечил себе итог сезона, а кому-то еще только предстоит финишная прямая. К тому же среди недели уже был сыгран очередной тур, а это новая нагрузка для команд, которые выступают в еврокубках.



“Леванте” оказался как раз в числе тех клубов, для которых еще абсолютно ничего непонятно. Довольно неожиданным образом эта команда находится в числе тех, кто борется за выживание. Если посмотреть на всех претендентов на вылет из элиты испанского футбола, то здесь возможны любые исходы.



“Барселона” уже практически обеспечила себе защиту титула и очередное чемпионство в Ла Лиге. Его осталось только дождаться. Именно поэтому каталонцы бросают сейчас все силы на Лигу чемпионов, в полуфинале которой им предстоит крайне сложное противостояние с мощным “Ливерпулем”.



Думаю, исходя из всех данных факторов можно предположить, что у скромного “Леванте” есть определенные шансы на успех на “Камп Ноу”. Мне кажется, голы стоит ждать с обеих сторон, поэтому ставлю на обе забьют».

«Барселона» — «Леванте». Прогноз: гости щедро отоварят чемпионов по ногам Последняя игра каталонцев перед битвой с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.