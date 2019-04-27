«Анжи» — «Ростов»: котировки на матч 26-го тура РПЛ

В матче 26-го тура РПЛ сыграют «Анжи» и «Ростов». Встреча состоится сегодня, 27 апреля, начало — в 16:30 мск.



Шансы гостей победить аналитики оценили коэффициентом 1.33. Это примерно 71% вероятности. Сделать ставку на «Анжи» можно за 9.50 (11%). На ничейный исход предлагается коэффициент 5.10 (18%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 2.00. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 1.80. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 2.50. За 1.47 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный исход матча — победа гостей со счетом 2:0 (коэффициент 5.50).



«Ростов» занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков. У «Анжи» 19 очков и 15-я строчка.

«Анжи» — «Ростов», «Динамо» — «Ахмат». Прогноз на матчи 26-го тура РПЛ Три ставки на матчи РПЛ в Каспийске и Химках.