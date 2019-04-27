«ПСЖ» — «Ренн»: котировки на финальный матч Кубка Франции

Букмекеры назвали фаворита финального матча Кубка Франции «ПСЖ» — «Ренн». Встреча состоится сегодня, 27 апреля, начало — в 22:00 мск.



Шансы парижан победить в основное время матча эксперты оценили коэффициентом 1.23. Это соответствует вероятности 77%. Поставить на успех «Ренна» можно с коэффициентом 10.50 (9%). Сделать ставку на ничью можно за 7.00 (14%).



Сделать ставку на успех команды Томаса Тухеля с учетом овертайма и серии пенальти можно за 1.11. Поставить на «Ренн» предлагается с коэффициентом 6.00.



Ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.25, на ТМ 2,5 гола — за 3.55. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.75. За 1.95 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна из команд не сможет поразить ворота соперника.



Наиболее вероятный счёт встречи, по оценке экспертов, — победа парижан со счетом 2:0 (коэффициент 8.50).