«Интер» — «Ювентус»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата Италии

Известный телекомментатор Нобель Арустамян дал прогноз и сделал ставку на матч 34-го тура Серии А сезона-2018/19 «Интер М» — «Ювентус».



Ставки: гол Роналду за 2.56, тотал больше 2,5 за 2.20



«В Италии впереди большой матч на «Сан-Сиро». Понятно, что для итальянцев это главное событие года. Понятно и что «Юве», по сути, завершил сезон. Команда завоевала скудетто, вылетела из Кубка Италии и из Лиги чемпионов. И теперь у «Юве» остались лишь локальные цели.



Но другое дело, что мотивация в дерби Италии всегда очень серьезная. Это еще и матч для болельщиков. У «Интера» другие цели. Команда борется в Лиге чемпионов, и для нее еще отдельная мотивация — обыграть «Ювентус», показав болельщикам, что «Интер» может конкурировать с «Ювентусом».



Жду страстного футбола. Над «Юве» ничто не будет довлеть, можно пытаться играть в атаку. На конец чемпионата, на оставшиеся туры ставится цель сделать Роналду лучшим бомбардиром чемпионата. Ну и постараться набрать максимальное количество очков, чтобы порадовать своих болельщиков. Моя версия и мой первый прогноз — гол Роналду. Команда будет играть на него, если там пенальти или штрафные, то их будет бить Роналду.



Что касается других ставок, предположу, что тотал будет больше 2,5. «Ювентусу» терять нечего. Он будет играть в атаке, раскованно, спокойно, ну а «Интер» играет дома, и ему нужны очки, поэтому можно рассчитывать на активность «Интера» в нападении».



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«Интер» — «Ювентус». Прогноз: туринцы подложат свинью заклятому сопернику «Юве» в последних четырёх матчах с «нерадзурри» одержал три победы и один раз сыграл вничью.