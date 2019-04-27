«Интер» — «Ювентус»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Серии А «Интер» — «Ювентус».



Ставка: победа «Ювентуса» с нулевой форой за 2.21.



«Интер» умело воспользовался кризисом конкурентов и к старту 34-го тура нарастил преимущество в пять очков над четвертым «Миланом». Пришли в норму и результаты команды – вот уже четыре поединка подряд «нерадзурри» не знают горечи поражений. В последнем туре «Интер» сыграл вничью с «Ромой» — 1:1, но показал вполне солидный футбол и имел массу моментов для победы.



«Ювентус» после вылета из Лиги чемпионов сумел оформить чемпионский титул. В домашнем матче с «Фиорентиной» «старая синьора» пропустила уже в дебюте встречи, но смогла отыграться и забить победный гол, который и стал для команды чемпионским. Тем не менее в игре с «Интером» чемпион Италии наверняка постарается сыграть на победу, об этом сказал и Массимилиано Аллегри, да и после фиаско в Европе болельщики ждут от команды только побед.



«Интер» сейчас выбрался из кризиса, но по качеству футбола явно уступает сегодняшнему сопернику – есть у «нерадзурри» проблемы как в обороне, так и в атаке, которые «Юве» вполне способен превратить в три очка. Гости хоть и не имеют турнирной мотивации, но у них есть характер и класс, за счет этого наверняка и добьются победы. Предлагаю вариант с форой (0) на «Ювентус» за коэффициент 2.21», — сказал Максим Калиниченко.

«Интер» — «Ювентус». Прогноз: туринцы подложат свинью заклятому сопернику «Юве» в последних четырёх матчах с «нерадзурри» одержал три победы и один раз сыграл вничью.