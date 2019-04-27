«Динамо» — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч 26-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч 26-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Динамо» — «Ахмат». Встреча состоится в субботу, 27 апреля, на стадионе «Арена Химки» в Химках.



Ставка: победа «Динамо» в один мяч за 3.85.



«Ахмат» — молодцы, команда и выиграла, потом отняла очки у «Краснодара». Теоретически еще есть шанс включиться в борьбу за еврокубки. От зоны вылета команда Рахимова достаточно далеко, имею в виду даже переходные встречи. Есть другие кандидаты на участие в стыках. В частности, «Динамо».



Но мне бы не хотелось, чтобы команда Хохлова попала в стыки. По игре она явно этого не заслуживает. Здорово «Динамо» играет в большинстве матчей — организованно, плотно сзади, моменты команда создает в большом количестве. Да, сейчас не сумели проявить себя в Питере. Но «Зенит» поймал кураж, тот же Дзюба. И то, в первом тайме «Динамо» было лучше, у «Зенита» ни одного момента не было. А реализуй Черных выход один на один, мы бы еще посмотрели, как бы там дальше было.



Надо отметить, что Хохлов не выпустил в основе в матче с «Зенитом» Маркова, Жоаозиньо, Луценко. Уверен, все они с первых минут выйдут против «Ахмата». Это ключевые футболисты. Не делал Хохлов ставку на матч в Петербурге. Игра с «Ахматом» гораздо важнее. Кстати, еще и Теттеха не было, и Рыкову дают восстановиться. Возможно, все они сыграют с «Ахматом».



Ставлю на победу «Динамо» в один мяч. Просто сейчас «Динамо» нужнее победа. И по игре динамовцы смотрятся здорово. Какой-то стандарт могут использовать, ну или же что-то реализуют Марков и Луценко. Голов много не жду. Но, мне кажется, 1:0 бело-голубые победят», — сказал Титов.

«Анжи» — «Ростов», «Динамо» — «Ахмат». Прогноз на матчи 26-го тура РПЛ Три ставки на матчи РПЛ в Каспийске и Химках.