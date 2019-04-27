«Атлетико Мадрид» — «Вальядолид»: прогноз Жорди Гратакоса на матч Примеры

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на матч 35-го тура испанской Примеры сезона-2018/19 «Атлетико Мадрид» — «Вальядолид». Встреча пройдёт в субботу, 27 апреля, на стадионе «Ванда Метрополитано».



Ставка: победа «Атлетико» как минимум в 2 мяча за 2.22



«Победа «Атлетико» в прошлом туре над «Валенсией» (3:2) отсрочила чемпионство «Барселоны» и показала, что команда Симеоне сейчас в хорошей форме. Сейчас её цель — обеспечить себе второе место в чемпионате, и для этого ей достаточно набрать три очка.



Но, конечно, эта игра гораздо важнее для «Вальядолида». Эта команда обрела уверенность после победы над «Жироной» (1:0), которая позволила ей выбраться из зоны вылета. Но отрыв от 18-го места составляет всего одно очко. И если «Вальядолид» хочет играть в следующем сезоне в Примере, то нужно рисковать, чтобы набирать очки на «Ванда Метрополитано».



А этого добиться будет очень непросто. «Атлетико», как я уже сказал, находится в хорошей форме и особенно силён дома. Команда Симеоне победила во всех пяти последних домашних матчах, а Гризманн забивал в последних трёх. Вообще за весь сезон «Атлетико» ни разу не уходил с домашнего газона без забитых мячей.



Как бы ни был важен для «Вальядолида» этот матч, ставлю на победу «Атлетико» с разницей как минимум в два мяча. Мадридцы сейчас слишком сильны».