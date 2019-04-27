«Интер» — «Ювентус»: эксклюзивные коэффициенты на матч 34-го тура Серии А

27 апреля в матче 34-го тура Серии А встретятся «Интер» и «Ювентус». Матч начнётся в 21:30 мск. Букмекерская компания «Фонбет» предложила повышенные коэффициенты, которые увеличивают потенциальный выигрыш на ставках.



Поставить на победу хозяев поля в «Фонбет» можно с коэффициентом 2.50. Это соответствует вероятности 38%. Шансы гостей выиграть аналитики оценили коэффициентом 2.90 (33%). На ничейный исход букмекер дает коэффициент 3.20 (29%).



За 5 туров до конца чемпионата «Ювентус» уже обеспечил себе 1-е место, набрав 87 очков. «Интер» (61) — на 3-м месте в турнирной таблице.



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