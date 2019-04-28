«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: бонус от «Фонбет» за верный прогноз на матч

28 апреля в матче 36-го тура АПЛ сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Челси». По оценке аналитиков, шансы команд равны. Поставить на победу манкунианцев можно с коэффициентом 2.65. Это соответствует вероятности 36%. Шансы лондонцев выиграть на выезде аналитики оценили таким же коэффициентом. На ничью можно сделать ставку за 3.40 (28%).



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После 35 туров «Челси» находится на 4-м месте, набрав 67 очков. У «МЮ» 64 очка и 6-я строчка.



Матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» состоится 28 апреля, начало — в 18:30 мск.