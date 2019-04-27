Грэг Харди – Дмитрий Смоляков: прогноз Романа Мазурова на бой UFC

Российский комментатор смешанных единоборств Роман Мазуров дал прогноз на бой UFC Грэг Харди – Дмитрий Смоляков, который состоится 28 апреля.



Ставка: победа Смолякова за 3.70.



«Бывший игрок в американский футбол делает карьеру в ММА. Первые четыре профессиональных боя Грэг выиграл, причем первые три из них — техническим нокаутом, четвертый — просто нокаутом. Ни один из соперников не продержался при этом более одной минуты. Справедливости ради отметим, что соперники эти были не самого высокого класса.



У Дмитрия Смолякова по прозвищу Бродяга в активе девять побед (заметьте, нет ни одной победы решением, четыре нокаута и пять сабмишенов) и только два поражения. Но победы эти были добыты уже давненько, последняя датируется 12.12.2015, затем Дмитрий получил приглашение в UFC и там два боя благополучно проиграл (техническим нокаутом — Сирилу Аскеру, удушением сзади — Луису Энрике). После этого два года про него не было ничего слышно, и вот он вернулся, выиграв у Евгения Бовы (в локальном турнире в России) кимурой 25 января. Дана Уайт увидел нём такое, что сразу же прислал приглашение в UFC, да на второй бой карда.



Букмекеры в один голос считают фаворитом Харди, и мы их понимаем. Но коэффициенты настолько маленькие, что, может быть, поискать что-то в Смолякове? А ему есть что предложить. Начнем с того, что его физическая форма сейчас – полная загадка. Но можно предположить, что ко второй попытке в UFC он подготовился более основательно, чем к первой. Соперник пока звезд с неба не хватает, а его победы на 100% не убеждают.



Из преимуществ Харди можно отметить лучшую подготовку в борьбе (но Смоляков все же тоже мастер спорта по этому виду и несколько поединков выиграл как раз в борьбе), а также более высокие рост и вес. Бои, что Смолякова, что Харди, обычно заканчиваются досрочно, скорее всего, не станет исключением и данная встреча. А пропустить шальной удар может что тот, что другой. Не видим здесь очень явных преимуществ Харди перед Дмитрием, особенно на фоне таких коэффициентов. Потому и готовы рискнуть».