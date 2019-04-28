«Лестер» — «Арсенал»: эксперты назвали фаворита матча 36-го тура АПЛ

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Лестер» и «Арсенал». Матч состоится сегодня, 28 апреля, начало — в 14:00 мск.



Шансы на победу команды Унаи Эмери аналитики оценили коэффициентом 2.60. Это примерно 37% вероятности. Сделать ставку на «Лестер» также можно за 2.60 (37%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.55 (26%).



Поставить на то, что команды забьют как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.60. На ТМ 2,5 гола можно сделать ставку за 2.35. Вероятность того, что забить смогут и те и другие, эксперты оценили коэффициентом 1.5. За 2.40 можно сделать ставку на то, что хотя бы одна команда не забьёт.



По оценкам аналитиков, наиболее вероятный счёт матча — ничья 1:1 (коэффициент 7.00).



«Арсенал» занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 66 очков. «Лестер» (48) — на 10-м месте.