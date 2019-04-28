«Уфа» – «Урал»: прогноз Игоря Гамулы на матч 26-го тура РПЛ

Известный российский тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 26-го тура РПЛ сезона-2018/19 «Уфа» – «Урал». Начало встречи 28 апреля 2019 года запланировано на 11:30 мск.



Ставка: ничья за 1.99.



«Сейчас «Уфе» очень нужны очки, команда находится всего в двух очках от зоны вылета. Они должны добиваться победы, чтобы как минимум оторваться от «Анжи» и обезопасить себя. «Урал», если судить по последней игре с «Крыльями», очень хорошо играет. На выезде также в целом действует добротно. Думаю, что «Уфе» не удастся победить. Поставлю на ничью — 1:1», — сказал Игорь Гамула.

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